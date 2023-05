A água do principal canal de Veneza, na zona da Ponte Rialto, ficou com uma cor verde fluorescente este fim-de-semana. Autoridades investigaram o caso e já têm respostas para o sucedido.

Mistério do Canal de Veneza resolvido (e não foi um protesto ambientalista)

Este domingo, as autoridades italianas ficaram em alerta depois do principal canal de Veneza ter apresentado uma cor brilhante num tom verde fluorescente. O misterioso caso foi investigado e as autoridades locais descobriram que afinal tudo não passava de um químico usado para testar a qualidade das águas residuais.







Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

A Agência Regional de Prevenção e Proteção Ambiental de Veneza (ARPAV) deu conta de que as análises feitas ao rio "não mostraram a presença de elementos tóxicos" ainda que não tenham avançado com mais detalhes. Ainda assim, o The Guardian refere que a substância usada foi fluoresceína, um composto sintético não tóxico, idêntico a um corante solúvel em água ou álcool.Inicialmente, chegou a ponderar-se que o incidente tivesse sido provocado por ambientalistas uma vez que vários monumentos italianos já tinham aparecido pintados da mesma cor.As suspeitas intensificaram-se uma vez que também na fonte de Trevi, em Roma, um grupo ativista tinha usado carvão vegetal para escurecer a água de forma a alertar a população para o uso de combustíveis fósseis.