O diretor dos guardas prisionais da prisão federal onde Jeffrey Epstein cometeu suicídio foi transferido e dois guardas da unidade onde estava o milionário foram colocados em baixa administrativa. A ordem veio do Procurador-Geral dos EUA, William Barr, depois de Donald Trump ter exigido uma "investigação completa".

O diretor, cujo nome a Reuters aponta ser Lamine N’Diaye, foi transferido para outro estabelecimento prisional. Epstein estava no estabelecimento prisional Metropolitano de Manhattan desde 6 de julho, sob acusações de ter abusado e traficado menores. Foi encontrado morto na cela a 10 de agosto.

O Procurador-Geral dos EUA ficou "chocado" com a "falha" da prisão em "conseguir manter o prisioneiro seguro", e revelou "irregularidades sérias"no estabelecimento prisional. Apesar de Epstein ter sido colocado sob vigilância por comportamentos suicidas, essa não se verificou na altura em que morreu. A cada 30 minutos, os guardas prisionais devem fazer vistorias separadas aos prisioneiros, mas na noite em que Epstein cometeu suicídio tal não aconteceu.



Vítimas vão processar património de Epstein

As mulheres que denunciaram abusos sexuais feitos por Jeffrey Epstein deverão processar o seu património, num processo que deverá dar entrada ainda hoje. Serão beneficiadas por uma lei de Nova Iorque, que facilita o avanço de ações civis sobre abuso sexual. Abre um período de um ano para que as pessoas possam avançar com processos sobre este tipo de crime, não importando há quanto tempo foi cometido.





Os advogados de Epstein estimam que todos os seus bens seja avaliados em cerca de 559 milhões de dólares (500 milhões de euros).