Ghislaine Maxwell pede para ser libertada devido à crise da covid-19

Ghislaine Maxwell, a amiga de Jeffrey Epstein detida por suspeita de envolvimento na rede de tráfico sexual e abuso de menores do milionário norte-americano, pediu para ser libertada enquanto espera julgamento devido à "crise da covid-19 e ao seu impacto em arguidos detidos", indicaram os seus advogados esta sexta-feira no tribunal federal de Manhattan, nos Estados Unidos.

A socialite de 58 anos tinha sido detida no passado dia 2 de julho na sua casa, no estado norte-americano de New Hampshire, e arriscada até 35 anos de prisão se condenada. De acordo com a sua defesa, Maxwell não apresenta risco de fuga e tenta apenas manter um perfil discreto perante o escrutínio dos meios de comunicação.

"Como este tribunal já observou, a pandemia da Covid-19 representa um risco de saúde sem precedentes para indivíduos encarcerados, com as restrições relacionadas à doença nas comunicações de advogados com detidos antes de julgamento a prejudicarem significativamente a capacidade do suspeito de preparar a sua defesa", referem documentos do tribunal, citados pelo The Guardian.

A defesa de Ghislaine Maxwell apresentou ainda várias propostas de fiança, incluindo um título de reconhecimento pessoal, no valor de cinco milhões de dólares, e a limitação de viagens à área de Nova Iorque, particularmente afetada pela pandemia.

Maxwell, de 58 anos, filha do falecido magnata Robert Maxwell, foi indicada por várias denunciantes de Epstein como a pessoa que se encarregava de recrutar, preparar e explorar as jovens nas mansões da Flórida e de Nova Iorque. Segundo algumas destas jovens, a mulher procurava raparigas em dificuldades financeiras, prometendo-lhes ajuda para a sua educação e carreira profissional. Até à data, nenhuma das denúncias tinha resultado em acusações criminais.

Desde julho do ano passado, quando Jeffrey Epstein foi detido, que o paradeiro de Ghislaine Maxwell era desconhecido.

A acusação contra a socialite americana, num documento de 17 páginas que inclui conspiração para aliciar menores para viajar e participar em atos sexuais ilegais, descreve a relação de Maxwell e Epstein como "pessoal e profissional". Entre 1994 e 1997 terá tido uma relação íntima com o magnata.

Antes desta acusação, relatos de algumas testemunhas davam conta que Maxwell seria uma das responsáveis por recrutar as jovens que eram abusadas. Uma destas denunciantes é Virginia Giuffre, uma das vítimas de Epstein, que garante ter sido forçada pelo pedófilo a ter relações sexuais com André Windsor, duque de Iorque - e um dos amigos mais próximos da socialite -, quando tinha apenas 17 anos. Apesar de ter negado tudo, André abandonou todas as funções na família real britânica no ano passado.

Jeffrey Epstein foi detido a 6 de julho do ano passado, aos 66 anos. No dia da sua detenção, vários agentes do FBI entraram na sua mansão de Nova Iorque, onde encontraram um CD com centenas de fotografias das suas vítimas. Nas paredes de casa, exibia fotografias de influentes figuras como Bill Clinton ou Donald Trump. A enfrentar uma pena de 45 anos, foi encontrado morto na cela de uma prisão de Manhattan em agosto.