Encontrado corpo da jovem desaparecida durante férias na Malásia

O corpo da adolescente britânica Nora Quoirin - que estava desaparecida há mais de uma semana - foi encontrado, anunciou a instituição de solidariedade Lucie Blackman Trust, que apoiou os pais da jovem durante este período. A família estava de férias em Dusan, na Malásia, quando o alerta do desaparecimento foi dado, no dia 4 de agosto.

"O corpo encontrado hoje é da adolescente desaparecida Nora Quoirin. A polícia local confirmou a identificação", pediu a organização. "Por favor respeitem a família e não os abordem neste momento difícil", lê-se ainda no cominicado.





Media release - Body found in search for Nora Quoirin - identification confirmed. Our thoughts and support continue to be with the family. pic.twitter.com/Qb9rJfFQNw