Quatro pessoas acusadas de planear ataques para a véspera de Ano Novo no sul da Califórnia

Autoridades norte-americanas avançaram esta segunda-feira que foi descoberto um plano para bombardear vários locais e duas empresas americanas na véspera de Ano Novo no sul da Califórnia.

A carregar o vídeo ... FBI revela vídeo do local onde suspeitos de planear ataques terroristas na Califórnia se preparavam para testar explosivos

No seguimento da operação foram já detidos quatro membros de um grupo extremista anticapitalista e antigovernamental. Os suspeitos encontravam-se no deserto de Mojave, no leste de Los Angeles, enquanto ensaiavam o plano, segundo o que avançou o procurador Bill Essayli durante uma conferência de imprensa. As autoridades conseguiram efetuar as detenções antes de o explosivo estar montado.

Os suspeitos foram identificados como Audrey Illeene Carroll, 30, Zachary Aaron Page, 32, Dante Gaffield, 24, e Tina Lai, 41, e apesar de não terem sido avançadas as motivações foram descritos como sendo membros de uma ramificação de um grupo pró-Palestina chamado Frente de Libertação da Ilha da Tartaruga. Este é um grupo que afirma defender que “a classe trabalhadora se levante contra o capitalismo”.

Segundo o procurador, Audrey Illeene Carrol desenvolveu um plano detalhado para bombardear cinco ou mais estabelecimentos comerciais no sul da Califórnia na véspera de Ano Novo. O suspeito recusou-se a divulgar os nomes das empresas, mas descreveu-as como centros logísticos “do tipo Amazon”.

De acordo com a denúncia criminal dois dos membros do grupo também discutiram planos para outros ataques com bombas caseiras contra agentes e veículos do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em 2026.