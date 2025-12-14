Sábado – Pense por si

14 de dezembro de 2025 às 15:03

“Nós vamos retaliar”: Trump lamenta a morte de três norte-americanos em ataque na Síria

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu retaliação após um ataque na Síria atribuído ao Estado Islâmico que causou a morte de dois militares norte-americanos e um civil.

