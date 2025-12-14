Sábado – Pense por si

14 de dezembro de 2025 às 14:46

Tailandês morre em ataque do Camboja junto à fronteira

Um civil tailandês morreu, este domingo, na sequência de um ataque lançado a partir do Camboja contra uma aldeia tailandesa próxima da fronteira entre os dois países.

