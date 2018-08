A Itália recusou-se esta segunda-feira a receber as 141 pessoas a bordo da embarcação humanitária Aquarius, resgatadas na passada semana na costa da Líbia. O país junta-se a Malta, que no sábado disse que não iria acolher os refugiados, e a Espanha, que defendeu que os seus portos não são "destinos seguros" para a embarcação.

Agora em águas internacionais entre Itália e Malta, o Aquarius, operado pela organização franco-alemã SOS Mediterranee e pelos Médicos sem Fronteiras, resgatou os 141 migrantes em duas operações. As recusas dos três países provocam mais um impasse entre os aliados da União Europeia sobre quem os deve receber.

Apesar de Espanha ter recebido, em Junho, 630 migrantes do Aquarius, não repetiu agora a oferta. "Neste momento, Espanha não é o porto mais seguro porque não é o porto mais próximo estabelecido no direito internacional", disse esta segunda-feira o governo chefiado por Pedro Sánchez.



Já em Junho, o Aquarius passou nove dias no mar após o novo governo italiano ter fechado os portos aos barcos humanitários. "Pode ir para onde quiser, não para Itália!", disse esta segunda-feira Matteo Salvini, o ministro do Interior italiano e líder do partido de extrema-direita Liga, através do Twitter.





Nave ONG Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra.

Può andare dove vuole, non in Italia!

STOP trafficanti di esseri umani e complici,#portichiusi e #cuoriaperti — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 13 de agosto de 2018





Nos últimos quatro anos, mais de 650 mil migrantes chegaram a Itália – o que levou o país a acusar os parceiros da Europa por não partilharem o fardo.

"O navio Aquarius com 141 outros migrantes a bordo: propriedade alemã, fretada por uma ONG francesa, tripulação estrangeira, em águas maltesas, com a bandeira de Gibraltar. Podem ir onde quiserem, mas não para Itália. PAREM com os traficantes de pessoas e os seus cúmplices", escreveu Salvini.

Danilo Toninelli, ministro dos Transportes italiano, defendeu que deve ser o país da bandeira de embarcação, Gibraltar, a assumir a responsabilidade. "Neste ponto, o Reino Unido deve assumir a sua responsabilidade de salvaguardar os náufragos". O governo londrino não comentou.





L'Ong #Aquarius è stata coordinata dalla Guardia Costiera libica in area di loro responsabilità. La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera di Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità per la salvaguardia dei naufraghi. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 13 de agosto de 2018

Dados da Amnistia Internacional estimam que 720 pessoas morreram entre Junho e Julho, em alturas em que as embarcações humanitárias não estavam presentes.