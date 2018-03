Os resultados preliminares das eleições italianas, realizadas ontem, dia 4 de Março, estão a deixar preocupada Bruxelas. Há fortes possibilidades de que seja a coligação de centro direita – formada, entre outras, pela Forza Itália, de Silvio Berlusconi, e pela Liga, de Matteo Salvini – que tenha vencido com cerca de 37% dos votos apurados até agora.

O Movimento 5 Estrelas conseguiu a maioria dos votos, cerca de 32%, mas não o suficiente para formar governo.

Mas, dentro da coligação de centro-direita, foi a Liga e não a Forza Itália que alcançou a maioria dos votos, cerca de 18%, tornando o seu líder, o populista e xenófobo Matteo Salvini o possível futuro primeiro-ministro.

Até agora, era Silvio Berlusconi que surgia na liderança da coligação e quem continha, de alguma forma, os ímpetos nacionalistas e racistas de Matteo Salvini. Mas isso agora parece ter mudado.

De radialista a líder partidário

Matteo Salvini, de 44 anos, começou a ser conhecido como radialista na rádio da Liga do Norte (anterior nome da Liga) em Padania. Era ele que atendia as chamadas dos italianos que ligavam para exigir a separação do Norte, mais rico, por considerarem que o Sul esbanjava o dinheiro dos seus impostos.

Filho de um empresário, chegou à liderança do partido, em 2013, depois do líder histórico, Umberto Bossi, ter sofrido um ataque cardíaco, e após ter chamado a atenção dos media com várias declarações xenófobas.

Exigiu que os acampamentos de ciganos no país fossem destruídos e chegou a defender o regime fascista de Benito Mussolini, que considerou ter aspectos positivos.

Quando era deputado na Assembleia Municipal de Milão, entre 1993 e 2012, sugeriu que fossem criadas carruagens de comboio apenas para italianos, face ao número de imigrantes não-europeus. Uma das suas promessas eleitorais é mesmo a deportação em massa de imigrantes ilegais no país.

Em Fevereiro, quando um nacionalista antigo candidato do partido alvejou e feriu seis migrantes de origem africana em Macerata, no centro do país, culpou a crise migratória que, segundo ele, instigava a violência no país.

Eurocéptico e pró-Rússia

Antes, em 2016 disse que a Itália devia sair da NATO, porque a aliança estaria a prejudicar os negócios do país com a Rússia.

E considerou o euro como um "crime contra a humanidade". Hoje, tentou acalmar os mercados garantindo que estava fora de questão um referendo para decidir a saída do país da zona euro, ainda que o considere "um erro."

Jovem de esquerda a líder da extrema-direita

Matteo Salvini nasceu em Milão em 1973, filho de um empresário e de uma dona de casa. Frequentou o curso de História, que não concluiu, e começou por ser de esquerda, membro do mais conhecido centro social do país, Leoncavallo, antes de virar definitivamente à direita.

Na Liga do Norte começou por defender o separatismo da região Norte contra Roma, a Ladra, como classificava a capital do país.

É fã do presidente norte-americano, Donald Trump, com quem tirou uma fotografia durante um comício do milionário, e tem ligações com os outros líderes de extrema-direita europeus, nomeadamente com a francesa Marine Le Pen e com o holandês Geert Wilders.