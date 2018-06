No dia 1 de Junho, Giuseppe Conte prestou juramento como novo primeiro-ministro de Itália perante o chefe de Estado, Sergio Mattarella, apoiado pelo Movimento Cinco Estrelas e a Liga. Esta terça-feira, no Senado, Conte defendeu uma mudança radical em Itália.

"Hoje, estamos diante de vocês para vos pedir a confiança não só numa equipa de governo, mas também num projecto para a mudança de Itália. A verdade é que criámos uma mudança radical e estamos orgulhosos disso", afirmou.

Mas quão radical é a sua equipa? Antes das declarações de Conte, os ministros do novo governo fizeram declarações polémicas.



"Os homossexuais querem dominar-nos"

Também do novo governo chefiado por Giuseppe Conte, o ministro da Família, Lorenzo Fontana, deixou clara a sua posição relativamente a homossexuais. "As famílias arco-íris [símbolo associado a movimentos homossexuais] não existem na lei italiana", disse, em declarações ao Corriere della Sera. "Sou católico e acho que as crianças devem ter um pai e uma mãe".

Ao garantir ter "muitos amigos homossexuais", o político, católico, ressalva que a questão em causa não é estar contra os homossexuais mas sim a do modelo cultural e a estrutura familiar.

"Famílias são aquelas que são naturais, onde uma criança deve ter um pai e uma mãe (...) A família natural está a ser atacada. [Os homossexuais] Querem dominar-nos e afastar a nossa gente", afirmou o membro do partido nacionalista Liga do Norte, de 38 anos, citado pelo Le Monde.

Relativamente ao aborto, Lorenzo Fontana já fez saber que apoiará as organizações que "tentam dissuadir as mulheres de abortar". "O aborto é a primeira causa do feminicídio no mundo", declarou.

O Movimento 5 Estrelas demarcou-se das declarações do ministro. Não é um mistério que existem diferentes sensibilidades acerca de problemas éticos", disse Maria Edera Spadoni, vice-presidente da câmara de deputados do Movimento 5 Estrelas. Ao Corrierre della Sera, a deputada classificou as declarações de Fontana como "inoportunas".

Depois das polémicas declarações, a página oficial de Lorenzo Fontana foi atacada por hackers.

Campanha anti-refugiados

O novo ministro do Interior, Matteo Salvini, lançou, no sábado, uma campanha anti-refugiados – no mesmo dia em naufragou uma embarcação com 180 pessoas a bordo. "Ou a União Europeia nos ajuda ou escolheremos outras vias", disse o líder da Liga.

"Ou nos dão uma mão para controlar as fronteiras e pôr em segurança o nosso país ou teremos de escolher outras vias", afirmou, anunciando o encerramento dos portos italianos aos barcos das organizações não-governamentais que fazer operações de socorro.

Num comício, o ministro que pensa na expulsão de centenas de milhares de imigrantes ilegais, reforçou: "acabou o recreio para os clandestinos. Façam as malas e partam".