Itália recusou acolher o Aquarius, navio que segue com 629 migrantes. A caminho de Espanha, os migrantes a bordo vão ouvindo em voz alta um livro com "mil pensamentos positivos".

"Se tenho uma certeza é que a ignorância é uma limitação, enquanto o conhecimento é uma libertação." Esta frase é da autoria de Jean Dausset, professor de medicina experimental, e é uma das mil frases lidas em voz alta por um jovem a bordo do Aquarius, o navio que segue com 629 migrantes recusados por Itália a desembarcar num porto italiano (Reggio Calabria).



"Enquanto esperávamos pelas provisões, apercebemos que este rapaz tinha um livro. Um livro! Mil pensamentos positivos! Leu-nos em voz alta enquanto estávamos no barco. Aplausos. Sem palavras", escreveu no Twitter Sara Alonso Esparza, jornalista da Radio Nacional Espanhola (RNE) que vai a bordo do navio.



Ya se ve el buque italiano de emergencias. Se quedará a una milla y se trasladarán los víveres en lanchas. Mientras se organizan... Aquí el momento mañanero con lecturas en positivo @rne pic.twitter.com/WhRRgsrawT — SaraAlonsoEsparza (@SAlonsoEsparza) 12 de junho de 2018

Esperando por las provisiones nos percatamos de que este chico tiene un libro... ¡¡Este libro!!! Mil pensamientos positivos!! Nos lo ha leído en voz alta en la cubierta. Aplausos. Sin palabras. pic.twitter.com/CuwwFnLxz4 — SaraAlonsoEsparza (@SAlonsoEsparza) 12 de junho de 2018

As frases constam no livro "1000 pensées positives", que pertence ao jovem que as lê em voz alta. É uma colecção de citações, pensamentos, perguntas e máximas de vários pensadores de várias eras e áreas. De acordo com o El Español, tem frases sobre "o futuro, a cultura, o amor, a ansiedade, a libertação, a felicidade".Entre os autores mais célebres, consta naquele livro Aristóteles - "O começo é muito mais do que a metade do objectivo" -, Joseph Joubert - "O entusiasmo é um signo de boa saúde mental" - e Raymond Vincent - "O futuro pertence à ousadia, pertence àqueles que procuram o risco."Recorde-se que seguem neste navio 629 migrantes, entre os quais há 123 menores, resgatados em seis operações, nas quais participaram unidades da ilha de Lampedusa, três navios mercantes e a ONG SOS Mediterrâneo. Ao contrário de Itália e Malta, que se recusaram a recebê-los em seus portos, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, deu instruções para que Valência os acolhesse.O incidente aconteceu no passado domingo, quando o ministro do Interior de Itália, Mateo Salvini, pediu a Malta que recebesse o barco da ONG SOS Mediterrâneo. Salvini defendia que devia ser Malta a acolher os migrantes, entre os quais há 123 menores, mas Malta sustenta que a responsabilidade é de Itália porque as operações de salvamento dos migrantes ocorreram numa zona marítima coordenada por Roma. O navio mantinha-se em alto mar, a 35 milhas de Itália e a 27 milhas de Malta, segundo a SOS Mediterranée.