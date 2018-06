Candidato da direita Iván Duque eleito Presidente da Colômbia

O candidato da direita Iván Duque, do partido Centro Democrático, foi hoje eleito Presidente da Colômbia, na segunda volta eleitoral, com mais de dez milhões de votos contabilizados em 98,20% das mesas eleitorais.Segundo a autoridade eleitoral colombiana, Duque obteve 10,2 milhões de votos (53,97%), enquanto o adversário Gustavo Petro, o candidato da esquerda do movimento Colômbia Humana, 7,9 milhões de votos (41,81%).Iván Duque, 41 anos, 'delfim' do ex-Presidente Álvaro Uribe, sucederá em 07 de agosto a Juan Manuel Santos.