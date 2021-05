Quatro astronautas a bordo da cápsula da SpaceX aterraram nos EUA

A cápsula espacial Crew Dragon, batizada "Resilience", caiu de paraquedas no Golfo do México ao largo da costa da Cidade do Panamá, Florida, por volta das 7h em Lisboa. Foi o segundo voo dos quatro astronautas para a companhia de Elon Musk.