Putin diz que Rússia está a manter todas as exportações energéticas

O Presidente russo, Vladimir Putin, garantiu hoje que o seu país está a manter todas as entregas de hidrocarbonetos, apesar da guerra na Ucrânia e das sanções ocidentais, defendendo que a Rússia não é responsável pelo aumento dos preços.

"Respeitamos todas as nossas obrigações em termos de fornecimento de energia", sublinhou Putin, durante uma reunião do Governo.

O Presidente russo insistiu que "todas as remessas" foram entregues à Europa, como noutros lugares, e que mesmo "o sistema de transporte de gás através da Ucrânia está a 100%", sendo esta rede de gasodutos uma das principais artérias para abastecimento de gás do continente europeu, que depende em 30% da matéria-prima russa.

A subida dos preços do petróleo e do gás nos mercados mundiais não tem nada a ver com a Rússia, explicou Putin, apesar de os preços terem atingido níveis recorde desde que as forças russas entraram na Ucrânia.

"Os preços estão a subir, mas não é culpa nossa. É o resultado dos seus próprios erros de cálculo. Eles não nos podem culpar", disse Putin, referindo-se aos países ocidentais.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de cerca de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.