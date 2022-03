Sobreviveram a Chernobyl. Agora estão isolados em casa por causa da guerra em Chernihiv

Halyna e Valeriy, são um casal de ucranianos com 60 anos. Tiveram que abandonar a sua casa em 1986, por estar próxima da central de Chernobyl, quando aconteceu o maior acidente nuclear registado até hoje. Agora, com 40 anos de casamento, voltam a viver numa situação de incerteza. Estão presos em casa, perto de Chernihiv (Ucrânia), enquanto as cidades à sua volta são bombardeadas, devido à ofensiva militar russa.



"Deus me livre se tivéssemos que ser retirados novamente", referiu Halyna, à agência Reuters, durante uma conversa via Zoom. O casal não revelou o seu nome completo e a sua localização exata à agência de notícias, por questões de segurança. As janelas de casa foram cobertas, para evitar que a luz possa atrair ataques aéreos.



Halyna e Valeriy revelaram que as sirenes de alarme tocam várias vezes por dia e, por isso, são forçados a esconder-se na sua cave, onde têm algumas reservas como água, latas de conserva e um fogão a gás. "E principalmente cogumelos, geleia caseira e pickles", disse Valeriy, que mostrou o abrigo, através dum vídeo feito com o telemóvel. Explicaram que nem as lojas, nem as farmácias estão a receber novos produtos, por isso, existe escassez nas prateleiras.



A comunidade tem procurado partilhar mantimentos entre si e cada um ajuda como pode. Halyna coze cerca de 8 a 10 pães por dia e Valeriy vai entregá-los às pessoas que mais precisam.



Todos os dias procuram saber se os amigos que vivem em Kharkiv, Kherson e Sumy estão vivos, através de mensagens de texto, já que estas cidades estão sob ameaça russa. Várias pontes e estradas foram atingidas por bombardeamentos, o que faz com que sintam ainda mais isolados. Valeriy agarra-se à esperança de que um dia tudo vai voltar ao normal.