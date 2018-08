Depois de 16 dias de detenção, os quatro membros da banda russa Pussy Riot estão, finalmente, em liberdade. O grupo foi preso na sequência de perturbações na final do Mundial de futebol, em Moscovo, e saiu do estabelecimento prisional esta segunda-feira para ser novamente detido, sem explicações por parte das autoridades russas. Agora, o seu advogado, Nikolai Vasilyev, confirmou a sua saída definitiva da prisão no final desta terça-feira.

A 23 de Julho, um tribunal negou provimento aos recursos dos quatro activistas detidos a 15 de Julho, em Moscovo. Foi neste dia que, vestidos de polícias, invadiram o campo onde se disputava a final do campeonato do mundo de futebol.

Os quatro activistas foram considerados culpados de terem violado "de forma grosseira" as regras de comportamento dos espectadores pelo que foram sentenciados a 15 dias de prisão e proibidos de participar em eventos desportivos durante três anos. O incidente ocorreu ao minuto 53 da partida, à frente do presidente russo, Vladimir Putin, e dos seus homólogos francês e croata, Emmanuel Macron e Kolinda Grabar-Kitarovic, respectivamente.

O grupo russo Pussy Riot responsabilizou-se pelo incidente, tendo igualmente difundido uma lista com seis exigências, entre as quais a libertação dos presos políticos na Rússia, o fim das prisões durante as manifestações pacíficas e a autorização de competição política na Rússia.

A acção mais conhecida das Pussy Riot remonta a Fevereiro de 2012 quando, numa catedral de Moscovo, cantaram uma oração punk contra Vladimir Putin. Em Agosto de 2012, três membros do grupo foram condenados devido a "vandalismo motivado pelo ódio religioso". Ekaterina Samutsevich foi libertada em Outubro de 2012, enquanto Nadejda Tolokonnikova e Maria Alekhina cumpriram 22 meses de sentença de prisão.

A 17 de Agosto, as Pussy Riot marcam presença na edição deste ano do Festival Paredes de Coura. Fonte da Organização do Festival referiu à agência Lusa estar confirmada a presença de Nadya Tolokno no certame. "Não virá sozinha, mas não sabemos quem a acompanhará", precisou à Lusa a mesma fonte.

Ainda não é certo se o grupo Pussy Riot irá enfrentar novas acusações por desobediência à polícia e realizar eventos públicos sem autorização prévia, delitos de que as autoridades russas terão tentado acusar o grupo, refere o seu advogado à Reuters. Estes crimes poderão levar a um período máximo de cadeia de 10 a 15 dias.