Na segunda-feira, dia 17 de Setembro, o governo alemão afirmou estar preocupado com o estado de saúde de Pyotr Verzilov, membro da banda e grupo de activistas Pussy Riot que denuncia os abusos aos direitos humanos da Rússia. O activista foi hospitalizado porque, durante uma sessão em tribunal, perdeu a visão, a fala e capacidade de andar.

Após Verzilov se ter sentido mal, correram logo rumores de ter sido envenenado. Afinal, é um grande opositor de Vladimir Putin. O activista foi levado num avião de transporte médico de Moscovo, Rússia, rumo à capital alemã, no sábado.

Citada na Reuters, uma porta-voz da ministra de negócios estrangeiros alemã afirmou: "Nós temos estado a acompanhar o caso, como é óbvio, e estamos preocupados com a saúde de Verzilov. Esperemos que ele recupere totalmente em breve."

A porta-voz recusou-se a dizer se o caso de Verzilov foi debatido entre os ministros de Negócios Estrangeiros alemão e russo, que se reuniram na sexta-feira. No entanto, acrescentou que "as questões humanitárias são sempre um tópico a falar nestas reuniões".

Pyotr Verzilov escreve num jornal online russo sobre as violações de direitos humanos cometidas pelo sistema penal russo. Já organizou uma breve invasão de campo durante a final do Mundial 2018 em Moscovo, em Julho, juntamente com três mulheres filiadas com as Pussy Riot.