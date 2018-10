Cerca de 147,3 milhões de eleitores são chamados este domingo às urnas para votar no próximo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad.

Cerca de 147,3 milhões de eleitores são chamados este domingo às urnas para decidir quem será o próximo Presidente da República brasileiro, numa disputa entre a extrema-direita com Jair Bolsonaro e a esquerda com Fernando Haddad.



Além da corrida pelo cargo de Presidente, os brasileiros terão também de escolher os próximos representantes no parlamento (Câmara dos Deputados e Senado) e nos governos regionais que não ficaram definidos na primeira volta, que se realizou a 07 de outubro.



As urnas de voto serão abertas pelas 08:00 (11:00 em Lisboa) e têm o seu encerramento previsto para as 17:00 de cada fuso horário. As últimas urnas eletrónicas a fechar serão no Estado do Acre, 22:00 em Lisboa.



O sistema de voto brasileiro é feito através de urnas eletrónicas, e, caso enfrentem um problema técnico, serão trocadas por outra do mesmo tipo ou pelo sistema tradicional de voto de boletim em urna.



Até ao momento, Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto, de acordo com a última sondagem, onde alcançou 56% da preferências dos brasileiros, contra 44% do seu adversário Fernando Haddad.



No entanto, a diferença da intenção de voto entre os candidatos presidenciais tem vindo a diminuir, tendo registado uma queda de seis pontos apenas numa semana, de acordo com a sondagem divulgada na noite de quinta-feira pelo Instituto Datafolha.



No anterior levantamento divulgado pelo mesmo instituto, a diferença era de 59% dos votos válidos para Bolsonaro e 41% para Haddad.



Esta é já considerada uma das eleições mais atípicas das últimas décadas, tendo sido marcada por várias polémicas e por uma forte polarização política entre a extrema-direita e a esquerda.