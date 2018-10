A carregar o vídeo ...

Despenhou-se junto ao estádio do Leicester o helicóptero que pertence ao dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha. De acordo com a BBC, que apurou junto de fonte próxima da família , o bilionário tailandês estava dentro do veículo.Segundo testemunhas do acidente, citadas pela Sky Sports, o helicóptero caiu num parque de estacionamento contíguo ao King Power Stadium e incendiou-se, pouco tempo depois de levantar voo, após um jogo do campeonato inglês de futebol com o West Ham, em Leicester.O fotógrafo Ryan Brown, que estava a cobrir o jogo Leicester - West Ham United, conta à BBC como ouviu "o motor a parar". "O motor parou, eu virei-me e o helicópter começou a fazer um zumbido, assim uma espécie de ranger. Depois, em pleno ar, "o helicóptero ficou apenas em silêncio e começou às voltas, fora de controlo". "Depois houve um grande 'bang' e uma bola de fogo", descreveu.O milionário Vichai Srivaddhanaprabha costuma deslocar-se de helicóptero para assistir aos jogos do clube inglês, que comprou em Agosto de 2010.