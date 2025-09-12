Jair Bolsonaro condenado a 27 anos e três meses de prisão

Além da pena de prisão, o ex-presidente brasileiro foi também condenado ao pagamento de dois salários mínimos por dia, durante 124 dias.

O Supremo Tribunal Federal brasileiro condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão pela tentativa de Golpe de Estado que se seguiu às eleições de 2022.



Bolsonaro enfrenta pena de 27 anos por crimes AP Photo/Luis Nova

O antigo presidente vai ser sujeito a um regime fechado no momento inicial da pena, o que significa que vai começar por cumprir a pena numa penitenciária, que neste caso, devido a ter ocupado um alto cargo público, vai ocorrer num quartel ou numa sala especial da Polícia Federal, tal como aconteceu com Lula quando esteve preso entre 2018 e 2019.

Assim, Bolsonaro vai deixar de estar em prisão domiciliária e numa fase mais avançada da pena fatores como o bom comportamento podem dar origem a um regime prisional menos duro. A idade do ex-presidente, 70, foi tida em conta pelos juízes e levou à atenuação da pena em todos os crimes.

Leia Também Bolsonaro condenado por tentativa de golpe de Estado

Além da pena de prisão, Bolsonaro foi também condenado ao pagamento de dois salários mínimos por dia, durante 124 dias.

A pena ficou conhecida depois de quatro dos cinco juízes do Supremo Tribunal Federal brasileiro em Brasília ter considerado Jair Bolsonaro por cinco crimes, incluindo a formação de organização criminosa e golpe de Estado em 2022, numa tentativa de se manter no poder após ter perdido a tentativa de reeleição nas eleições presidenciais desse ano.