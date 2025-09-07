Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de setembro de 2025 às 13:08

Ataque com mais de 800 drones abala Kiev e incendeia sede do Governo

Numa ofensiva sem precedentes às primeiras horas deste domingo, a Rússia lançou mais de 800 drones e 13 mísseis contra a Ucrânia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente