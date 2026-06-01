Presidente iraniano promete facilitar passagem de navios japoneses por Ormuz

Estreito está praticamente bloqueado desde o início do conflito com os Estados Unidos e Israel, a 28 de fevereiro

O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, garantiu esta segunda-feira que o país irá facilitar a passagem dos navios japoneses pelo estreito de Ormuz, praticamente bloqueado desde o início do conflito com os Estados Unidos e Israel, a 28 de fevereiro.



Navios no estreito de Ormuz Khor Fakkan

"A República Islâmica do Irão está totalmente disposta a facilitar o tráfego marítimo" através do estreito de Ormuz, disse Pezeshkian à primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi.

"Esforçar-nos-emos para garantir uma passagem tranquila e sem impedimentos aos navios japoneses", acrescentou Pezeshkian, segundo um comunicado divulgado pela presidência.

O Japão depende fortemente do estreito de Ormuz para as suas importações de petróleo.

A garantia dada pelo Presidente iraniano foi transmitida à primeira-ministra japonesa durante uma reunião telefónica realizada hoje cujo foco principal foi a desescalada do conflito entre o Irão e os Estados Unidos e a segurança marítima internacional.

Na conversa, a terceira entre os dois lados desde o início da ofensiva, Sanae Takaichi pediu a Pezeshkian que demonstre "máxima flexibilidade" para chegar a um acordo com os Estados Unidos e pôr fim ao conflito no Médio Oriente.

"Reiterei a posição consistente do Japão de que a pacificação da situação através do diálogo é fundamental. Expressei também a minha forte expectativa de que o Irão continue a demonstrar a máxima flexibilidade para que se chegue a um acordo o mais rapidamente possível", disse Takaichi, num comunicado divulgado nas redes sociais.

A primeira-ministra afirmou ainda ter solicitado novamente que os navios "de todos os países", incluindo o Japão e outras nações asiáticas, "tenham permissão para transitar livremente e em segurança pelo estreito de Ormuz o mais rapidamente possível".

"O Presidente Pezeshkian explicou a posição do Irão, incluindo as perspetivas futuras", adiantou, acrescentando que os dois responsáveis acordaram manter "uma comunicação estreita no futuro".

Esta conversa aconteceu aproximadamente um mês após a segunda, realizada a 30 de abril.

"Neste intervalo de aproximadamente um mês, eu própria voltei a transmitir a posição do Japão ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump", referiu a primeira-ministra japonesa.

Sanae Takaichi afirmou ainda ter abordado recentemente esta questão com os líderes da Coreia do Sul e das Filipinas, com os quais acordou manter uma "postura pacífica".

"Como Governo, continuaremos a prosseguir esforços diplomáticos ativos daqui para a frente", disse.