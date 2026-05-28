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28 de maio de 2026 às 09:34

“Omã vai comportar-se ou teremos de os explodir”: Trump rejeita controlo do Estreito de Ormuz

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta quarta-feira, que o Estreito de Ormuz deve permanecer aberto e sob controlo internacional. Questionado sobre uma possível partilha de controlo entre o Irão e Omã, Trump respondeu com ameaças dirigidas a Omã.

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