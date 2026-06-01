Irão suspende negociações de paz com EUA

O que vai parar com a greve geral de 3 de junho?
Renata Lima Lobo
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Devido às violações de cessar-fogo no Líbano
O Irão suspendeu as negociações com os Estados Unidos destinadas a pôr fim à guerra devido às violações de cessar-fogo no Líbano, avançou esta segunda-feira a agência de notícias iraniana Tasnim.
"A equipa de negociações iraniana suspende, assim, o diálogo e a troca de textos através dos mediadores", especifica o meio de comunicação iraniano, acrescentando que a decisão foi tomada devido aos crimes que Israel "continua a cometer" no Líbano e às violações "em todas as frentes" do cessar-fogo assinado a 8 de abril.