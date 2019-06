"Acho que vamos fazer um acordo comercial muito, muito substancial", afirmou, antes de uma reunião conjunta com a primeira-ministra britânica e os líderes de empresas americanas e britânicas para discutir temas comerciais.



Donald Trump aconselhou Theresa May a "manter-se por perto" para que os Estados Unidos e o Reino Unido assinem o acordo comercial e garantiu que os dois países "vão chegar a um acordo muito justo".



A reunião de hoje com o Presidente norte-americano acontece poucos dias antes de Theresa May deixar a liderança do partido Conservador, anunciada no passado dia 24 e que será concretizada na sexta-feira.



A saída da primeira-ministra desencadeará uma eleição interna cujo vencedor irá assumir a chefia do Governo.



O encontro com vários empresários das 10 maiores empresas dos dois países vai acontecer no palácio de St. James, em Londres, na mesma rua onde está marcada uma manifestação de protesto contra Trump.



Esta manhã algumas pessoas juntaram-se para encher o balão do "bebé Trump", uma caricatura do Presidente norte-americano que costuma estar presente nos protestos, estando hoje prevista a presença de milhares de pessoas, incluindo o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn.



O Presidente norte-americano elogiou na segunda-feira a forma como a visita estava a correr, garantindo que não tinha visto nenhuma manifestação.



Depois da reunião com os empresários, Donald Trump voltará a Downing Street, para debater com Theresa May a gestão do 'Brexit', a que se seguirá uma conferência de imprensa conjunta.

