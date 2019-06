Tiroteio em hotel mata cinco pessoas em Darwin, na Austrália

O atirador foi detido cerca de uma hora depois sem oferecer resistência e encontra-se sob custódia policial, segundo avança o jornal The Guardian. De acordo com a descrição da polícia, o homem será caucasiano, vestia uma camisa e conduzia um táxi branco.

Um tiroteio num hotel matou, esta terça-feira, cinco pessoas em Darwin na Austrália. Segundo testemunhas no local, o homem foi visto com uma espingarda no Motel Palms onde disparou múltiplas vezes.

Possible shooter arrested in Darwin CBD ... traffic starting to flow again after arrest about 10 mins ago @abcnews @abcdarwin pic.twitter.com/R2Bk5Orw0s