Presidente deposto da Guiné-Bissau deixa o país

25 de novembro a 1 de dezembro

Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro

Umaro Sissoco Embaló, o presidente deposto da Guiné-Bissau na sequência de um golpe militar, deixou esta quinta-feira o país, tendo chegado ao Senegal.



Umaro Sissoco Embaló, Presidente da Guiné-Bissau deposto. AP Photo/Olamikan Gbemiga

A decisão foi tomada após o Presidente senegalês, Bassirou Diomaye Faye, ter participado numa cimeira extraordinária da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que decorreu virtualmente para analisar a situação na Guiné-Bissau.

Os militares assumiram na quarta-feira o "controlo total" da Guiné-Bissau, antecipando-se à divulgação dos resultados das eleições gerais de 23 de novembro.

O general Horta Inta-A foi empossado Presidente de transição da Guiné-Bissau, numa cerimónia que decorreu no Estado-Maior General das Forças Armadas guineense.