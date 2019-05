A Presidente da Geórgia, Salomé Zurabishvili, denunciou este domingo a ocupação russa de vastos territórios daquele país, acusando Moscovo de transformar a região separatista da Ossétia do Sul numa base militar.

"A Rússia transformou a Ossétia do Sul numa base militar", disse a chefe de Estado da Geórgia durante as festas de celebração do Dia da Independência, que decorreram este domingo em Tbilisi. A Ossétia do Sul, assim como a Abecácia (outra região separatista da Geórgia), foi reconhecida como um Estado independente por Moscovo após a guerra russo-georgiana em agosto de 2008.