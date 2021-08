Presidente afegão e família estão nos Emirados Árabes Unidos

O presidente afegão, Ashraf Ghani, e a família foram acolhidos pelos Emirados Árabes Unidos após a entrada dos talibã em Cabul, anunciou o ministério dos Negócios Estrangeiros do país, citado pela Al Jazeera.



O governo dos Emirados Árabes Unidos invocou "razões humanitárias" para receber o presidente do Afeganistão. "O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional confirma que os Emirados Árabes Unidos receberam o presidente Ashraf Ghani e a sua família no país por razões humanitárias", informa um curto comunicado.



Mais de cinco mil diplomatas, pessoal de segurança e afegãos foram evacuados de Cabul nas últimas 24 horas, informa ainda a Al Jazeera. Esta terça-feira, numa conferência de imprensa, o porta-voz dos talibã disse que não havia necessidade dos afegãos fugirem do país, já que terá havido uma amnistia generalizada.