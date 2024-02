Prédio de 14 andares consumido pelas chamas em Valência

DR

Um incêndio deflagrou num edifício de 14 andares no bairro de Campanar, em Valência (Espanha), e em cerca de trinta minutos consumiu a infraestrutura, avança o El País. Existem, pelo menos, seis adultos feridos, bem como uma criança. De acordo com a imprensa espanhola, há pessoas presas no interior do edifício que tem 138 apartamentos.



A proteção civil espanhola já pediu à população para não se aproximar da zona, por segurança e para não dificultar os trabalhos, e já foi montado um hospital de campanha.