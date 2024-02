Quatro mortos e 15 desaparecidos em incêndio que consumiu prédio em Valência

Pelo menos quatro pessoas morreram e cerca de 15 estão desaparecidas na sequência de um incêndio, que consumiu na tarde de quinta-feira (22) um edifício de 14 andares no bairro de Campanar, em Valência (Espanha). Os dados foram esta sexta-feira (23) avançados pelas autoridades locais, que garantem que os bombeiros estão a tentar arrefecer o edifício para poderem entrar.





Na quinta-feira, a imprensa espanhola avançou que ainda havia pessoas presas no interior do edifício, que conta com 138 apartamentos. Durante várias horas foram várias as tentativas para resgatar os moradores, e segundo o jornal El Mundo havia até quem tentasse escapar pelas varandas. No entanto, as autoridades conseguiram salvar apenas um pai e a sua filha.Ambos estavam na varanda quando foram resgatados por uma grua. Foram posteriormente enviados para hospitais de campanha que se encontram montados na rua, e que fazem o acompanhamento dos feridos.Entre os afetados estão assim vários bombeiros, um menor e uma mulher. Um terá tido uma fratura no punho, outros dois tiveram queimaduras nas mãos, e a maioria das vítimas foi enviada para o hospital por inalação de fumo, avança o jornal espanhol.Ainda assim há quem tenha saído a tempo do prédio. José Carlos, um dos moradores, disse que percebeu que havia"um cheiro a fumo" no início da tarde. "Agarrei no meu telemóvel, nas minhas chaves e pouco mais", relata, e conseguiu sair.A reação do morador foi a sua salvação. A magnitude do incêndio foi tal que vídeos partilhados através das redes sociais mostram o fumo a quilómetros de distancia. Para responder ao fogo, foram mobilizadas 14 corporações de bombeiros, cinco unidades de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, duas unidades de Suporte Básico de Vida, duas ambulâncias, duas equipas médicas de cuidados primários, e uma viatura de Assistência a Múltiplas Vítimas.