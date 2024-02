Joe Biden chama 'filho da mãe' a Putin

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Os ataques verbais de Joe Biden contra Putin têm-se intensificado desde a invasão à Ucrânia, tendo até afirmado que Putin "não pode continuar no poder", e reforçaram-se na campanha eleitoral.

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, apelidou Vladimir Putin, presidente russo, de ser um "filho da mãe louco" ("crazy son of a bitch") durante uma festa de angariação de fundos em São Francisco, na quarta-feira, dia 21, para a as eleições onde estava a falar sobre a crise climática.







REUTERS/Leah Millis

"Esta é a última ameaça existencial, é o clima", começa por dizer o presidente norte-americano. "Temos um filho da mãe louco como Putin e outros e temos sempre de nos preocupar com conflitos nucleares, mas a ameaça existencial para a humanidade é o clima", afirmou Biden.

Em resposta ao insulto, Vladimir Putin descreveu os comentários de Joe Biden como "rudes", esta quinta-feira enquanto o mesmo voava num bombardeiro estratégico da Rússia, que pode transportar ogivas nucleares. Já o Kremlin referiu que estes comentários eram uma desgraça para a "própria América". "O uso de tal linguagem contra o chefe de outro estado pelo presidente dos Estados Unidos não é suscetível de afetar o nosso presidente, o presidente Putin", disse Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin. "Mas isso rebaixa aqueles que usam esse tipo de vocabulário, os comentários foram provavelmente uma espécie de tentativa de parecer um cowboy de Hollywood."

Os ataques verbais de Joe Biden contra Putin têm-se vindo a intensificar na Casa Branca deste a invasão à Ucrânia, tendo até afirmado que Putin "não pode continuar no poder", e durante a campanha eleitoral.

Já na semana passada o presidente dos Estados Unidos culpou o presidente russo e "os seus capangas" pela morte do líder de oposição, Alexei Navalny. "Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas não há dúvida de que a morte de Nalvany foi uma consequência de algo que Putin e os seus capangas fizeram", disse Joe Biden na Casa Branca, após as autoridades prisionais russas terem anunciado a morte do opositor.

Joe Biden e Putin tem vindo a discordar em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia há dois anos, pela qual a Rússia já foi sancionada pelos Estados Unidos e outras nações ocidentais.

Na terça-feira, dia 20, o presidente americano referiu que os Estados Unidos vão anunciar um grande pacote de sanções contra a Rússia devido à morte do opositor e da guerra da Ucrânia.

Joe Biden também referiu que estava espantado com os recentes comentários feitos por Donald Trump, o seu adversário republicano nas eleições presidências.

Donald Trump comparou a morte de Alexei Navalny na prisão aos seus próprios problemas legais nos Estados Unidos. O antigo presidente foi multado em 350 milhões de dólares após um juiz de Nova Iorque ter concluído que o mesmo mentiu durante anos sobre a sua riqueza nas demonstrações financeiras das suas empresas. Trump disse que esta decisão era uma forma de "comunismo ou fascismo".

A estas declarações, Joe Biden respondeu que: "Algumas das coisas que este indivíduo tem dito, como comparar-se a Navalny e dizer que - porque o nosso país se tornou um país comunista, ele foi perseguido, tal como Navalny, foi perseguido. Não sei de onde raio vem isto."

Acrescentou que: "Se eu estivesse aqui há 10 ou 15 anos e dissesse isto, todos achariam que eu devia ser internado, isso espanta-me."