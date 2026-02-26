Sábado – Pense por si

PR iraniano insiste que o país não pretende desenvolver armas nucleares

Lusa 09:16
O Presidente iraniano recordou que o líder supremo do Irão proibiu o desenvolvimento de armas nucleares.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou esta quinta-feira que a República Islâmica não procura desenvolver armas nucleares, contrariando as declarações proferidas pelo chefe de Estado norte-americano, Donald Trump.

Masoud Pezeshkian, presidente iraniano
Masoud Pezeshkian, presidente iraniano Gabinete da Presidência Iraniana via AP, Arquivo

“Trump disse que o Irão deve declarar que não procura desenvolver armas nucleares, mas já o dissemos em inúmeras ocasiões”, afirmou hoje Pezeshkian, no dia em que Teerão e Washington retomaram, em Genebra, as negociações para um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

O Presidente iraniano recordou que o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, proibiu o desenvolvimento de armas nucleares na República Islâmica e que, após fazer estas declarações, “significa que não as teremos”.

Trump afirmou na terça-feira, no seu discurso sobre o Estado da União, que o Irão “continua a perseguir as suas ambições sinistras” de desenvolver uma arma nuclear, sublinhando que nunca o permitiria.

Em resposta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano classificou as declarações do presidente norte-americano como “grandes mentiras”.

O Irão e os Estados Unidos realizam hoje em Genebra a terceira ronda de negociações para firmar um acordo nuclear, enquanto Trump continua a ameaçar os iranianos com uma intervenção armada. O chefe de Estado norte-americano já enviou o maior destacamento militar para o Médio Oriente desde a Guerra do Iraque (2003-2011).

Os dois lados iniciam as negociações indiretas com posições muito distantes: Washington insiste na suspensão do enriquecimento de urânio iraniano e na limitação do alcance dos seus mísseis, enquanto Teerão afirma só estar disposto a reduzir o seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções.

