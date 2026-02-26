Sábado – Pense por si

Mundo

Irão apresenta proposta para possível acordo com os Estados Unidos

Lusa 09:25
Capa da Sábado Edição 24 de fevereiro a 2 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 24 de fevereiro a 2 de março
As mais lidas

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano reuniu-se na noite de quarta-feira com o seu homólogo de Omã, que serve de intermediário nas negociações entre os Estados Unidos e o Irão.

O Irão apresentou uma proposta para um possível acordo nuclear com os Estados Unidos, através de um intermediário de Omã, divulgou ea agência de notícias estatal iraniana IRNA.

Abbas Araghchi e Stece Witkoff
Abbas Araghchi e Stece Witkoff AP Photos Stringer, Mark Schiefelbein

“A delegação da República Islâmica do Irão apresentou propostas aos EUA que eliminam todos os pretextos norte-americanos em relação ao programa nuclear pacífico do Irão”, segundo a agência de notícias iraniana.

De acordo com a IRNA, se esta proposta for rejeitada, “confirma a suspeita da falta de seriedade dos Estados Unidos em matéria diplomática e a natureza simbólica da sua postura diplomática”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, reuniu-se na noite de quarta-feira com o seu homólogo de Omã, que serve de intermediário nas negociações entre os Estados Unidos e o Irão.

Hoje, O Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, afirmou que a República Islâmica não procura desenvolver armas nucleares, contrariando as declarações proferidas pelo chefe de Estado norte-americano, Donald Trump.

“Trump disse que o Irão deve declarar que não procura desenvolver armas nucleares, mas já o dissemos em inúmeras ocasiões”, afirmou hoje Pezeshkian, no dia em que Teerão e Washington retomaram, em Genebra, as negociações para um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

O Presidente iraniano recordou que o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, proibiu o desenvolvimento de armas nucleares na República Islâmica e que, após fazer estas declarações, “significa que não as teremos”.

Trump afirmou na terça-feira, no seu discurso sobre o Estado da União, que o Irão “continua a perseguir as suas ambições sinistras” de desenvolver uma arma nuclear, sublinhando que nunca o permitiria.

Em resposta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano classificou as declarações do presidente norte-americano como “grandes mentiras”.

O Irão e os Estados Unidos realizam hoje em Genebra a terceira ronda de negociações para firmar um acordo nuclear, enquanto Trump continua a ameaçar os iranianos com uma intervenção armada. O chefe de Estado norte-americano já enviou o maior destacamento militar para o Médio Oriente desde a Guerra do Iraque (2003-2011).

Entretanto, o Irão não recua perante estas ameaças e avisou que, se for atacado, responderá com força e o conflito se pode alastrar á a toda a região.

Os dois lados iniciam as negociações indiretas com posições muito distantes: Washington insiste na suspensão do enriquecimento de urânio iraniano e na limitação do alcance dos seus mísseis, enquanto Teerão afirma só estar disposto a reduzir o seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções.

Artigos Relacionados
Tópicos Irão Presidência da República Presidente da República Ameaça Estados Unidos Donald Trump Ministério dos Negócios Estrangeiros IRNA
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irão apresenta proposta para possível acordo com os Estados Unidos