25 de fevereiro de 2026 às 12:30

“Nunca teremos uma arma nuclear”: Trump refere que Irão ainda não disse as “palavras mágicas”

Durante o discurso sobre o Estado da União, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse preferir resolver o conflito por via da diplomacia, mas deixou claro que não permitirá que o Irão tenha armas nucleares. “Nunca permitirei que o principal patrocinador do terrorismo a nível mundial, tenha uma arma nuclear”, salientou.

