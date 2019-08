A primeira-ministra da Dinamarca reagiu este domingo à confirmação das intenções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, querer comprar a Gronelândia, território dinamarquês."A Gronelândia não está à venda. A Gronelândia não é dinamarquesa. A Gronelândia pertence à Gronelândia. Espero vivamente que isto não seja a sério", afirmou Mette Frederiksen ao jornal Sermitsiaq durante uma visita à maior ilha do mundo.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou este domingo os rumores de que estaria a avaliar a aquisição "estratégica" da Gronelândia, a maior ilha do mundo, à Dinamarca.

Em declarações este domingo à Fox News, o principal assessor económico da Casa Branca confirmou a história e, mais tarde, o próprio Trump veio esclarecer aos jornalistas que "a ideia surgiu" e que esta estava "a ser analisada", insistindo que "não está no topo da agenda".

O presidente norte-americano descreveu a possível compra da Gronelândia seria "essencialmente um negócio imobiliário" e apontou razões estratégicas para a compra, repetindo que assim os EUA "protegem" a Dinamarca.

O território, embora pertença à Dinamarca e dependa diretamente do seu apoio económico, mantém um governo autónomo. A ilha com mais de dois milhões de quilómetros quadrados (80% do território está coberto de gelo permanentemente) é habitada atualmente por 56 mil pessoas.

Trump tem uma visita agendada à Dinamarca para o início de setembro.