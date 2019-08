A carregar o vídeo ...

Após cinco anos de investigações - e também de muitos protestos, a polícia de Nova Iorque anunciou, esta quinta-feira, o despedimento de Daniel Pantaleo, o agente que foi filmado a aplicar uma manobra chamada "mata-leão" a Eric Garner , que acabou por morrer. A decisão, avançou o comissário James O'Neill, teve em conta uma recomendação do departamento de disciplina da referida força de segurança.Tudo aconteceu em julho de 2014 e o episódio ficou registado em vídeo. Um grupo de polícias aborda Eric, afro-americano, de 43 anos e pai de seis filhos, suspeito de vender ilegalmente cigarros. O grupo de agentes cerca o homem até que, de repente, se vê um polícia a agarrar Eric por trás e apertar-lhe o pescoço com o braço, o referido " mata-leão ". "Não consigo respirar", disse várias vezes Eric, que acabou por morrer uma hora depois. Vários milhares de pessoas saíram às ruas manifestando-se contra a violência policial nos EUA, principalmente contra a comunicado afro-americana. No mês passado, o Departamento de Justiça decidiu não acusar Pantaleo de asfixiar Garner até à morte, explicando que não havia indícios suficientes para provar que o agente tivera uma conduta imprópria. Ou seja, que tivesse usado intencionalmente força excessiva durante a detenção, o que determinaria uma acusação a nível federal. O procurador do Ministério Público norte-americano, Richard Donoghue, destacou a "diferença significativa" de peso e tamanho entre Daniel Pantaleo e Garner, considerando que a mesma terá impedido o polícia de deter o vendedor ambulante de forma rápida e sem incidentes. Além disso, defendeu também que os agentes que interpelaram Garner tiveram de tomar "decisões secundárias durante circunstâncias stressantes".