O secretário de estado norte-americano, Mike Pompeo, garantiu que os EUA não vão reconhecer a anexação da Crimeia por parte da Rússia, respeitando a integridade territorial da Ucrânia. O reafirmar da decisão foi confirmado numa publicação nas redes sociais, antes de uma audiência com um comité do Senado em que Pompeo esteve debaixo de fogo devido ao encontro, em Helsínquia, entre os presidentes dos EUA e da Rússia, Trump e Putin, respectivamente.

''Os Estados Unidos não reconhecem e não vão reconhecer a pretensa anexação da Crimeia. Nós mantemo-nos unidos aos nossos aliados e parceiros no compromisso para com a Ucrânia e a sua integridade territorial, e hoje formalizamos a nossa política de não reconhecimento na Declaração da Crimeia", escreveu Pompeo.





The U.S. does not, and will not, recognize Russia’s purported annexation of #Crimea. We stand together with allies & partners in our commitment to Ukraine and its territorial integrity, and have formalized our non-recognition policy in today’s Crimea Declaration. pic.twitter.com/4sZnVyCOkB