A Câmara Municipal de Toronto quer instigar o governo federal a banir a venda de armas de fogo. Esta votação depois do tiroteio na cidade canadiana no dia 22 de Julho, que matou duas pessoas e feriu 13.

Na terça-feira, dia 24 de Julho, a Câmara Municipal decidiu incitar o governo canadiano a proibir a venda de pistolas, bem como impedir a venda de munições na cidade. Registaram-se 41 votos a favor e 4 contra.

"Há demasiadas pessoas que andam armadas na nossa cidade que não deveriam andar", lamentou o presidente da Câmara de Toronto John Tory num discurso no dia 23, citado pela CNN.

A câmara também quer que o governo federal aplique penas mais pesadas aos traficantes de armas e invista em mais recursos para controlar o tráfico de armas.

Toronto é a cidade mais populosa do Canadá e tem sido assombrada pela violência com armas nos últimos anos. Segundo a Polícia de Toronto, em 2017, foram registados 205 tiroteios, e, em 2018, assinalam-se 228 até agora. No que se refere aos homicídios, registaram-se 58 este ano, o dobro do ano passado (24).



O tiroteio de dia 22 matou duas raparigas, uma de 18 anos e outra de 10.