À Reuters, testemunhas relataram que as autoridades analisaram pelo menos um carro estacionado fora do complexo diplomático. A zona onde ocorreu a explosão fica nos subúrbios de Pequim e é "casa" de várias outras embaixadas, como a da Índia e de Israel.

A embaixada dos EUA confirmou a ocorrência de uma explosão nas imediações do edifício diplomátco norte-americano em Pequim. Segundo o porta-voz da diplomacia norte-americana na capital da China, citado pela Sky News, "um indivíduo" fez explodir uma bomba fora do complexo norte-americano.O homem, o único ferido do incidente, foi identificado como sendo um jovem de 26 anos da Mongólia, que foi tratado e detido pelas autoridades, que estão a investigar as motivações da explosão.O incidente começou a ser relatado nas redes sociais, em particular na chinesa Weibo, com várias partilhas de imagens do local. As fotografias permitiam observar a existência de fumo e também o perímetro de segurança prontamente montado pelas forças de segurança.