O suspeito de ataque que vitimou 18 pessoas em Kerch é Vladislav Roslyakov, estudante de 18 anos da universidade. Oficiais russos indicam que o jovem se terá suicidado e poderá não ter actuado sozinho.

O suspeito do ataque no Instituto Politécnico de Kerch é um estudante que se terá suicidado. De acordo com o Comité de Anti-terrorismo da Rússia, citado pela Reuters, o jovem de 18 anos terá matado 18 pessoas, entre alunos e funcionários.



De acordo com meios de comunicação russos, a explosão terá sido causada por um "engenho explosivo não identificado" e o incidente está a ser tratado pelas autoridades como um ataque terrorista.

Em comunicado, o primeiro-ministro da Crimeia, Sergei Aksyonov, confirmou 18 mortes e mais de 50 feridos, muitos deles adolescentes. De acordo com o Comité Anti-terrorista da Rússia, houve uma "detonação de um engenho explosivo não identificado" que estaria revestido por balas de metralhadora e o corpo do suspeito, Vladislav Roslyakov, terá sido encontrado dentro da universidade.



Os meios de comunicação locais avançam também que foram ouvidos disparos e está em investigação um possível cenário de sequestro antes da detonação no refeitório da universidade, que foi inicialmente pensado ser uma explosão de gás. Autoridades russas indicaram ainda que o jovem poderá não ter actuado sozinho.



De acordo com o director e funcionários do politécnico, em entrevistas a meios de comunicação locais, o estudante terá colocado uma bomba no refeitório e começado a disparar sobre quem estivesse na sua vista.