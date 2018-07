O bombeiro grego Nikos Roukoudis partilhou nas redes sociais um testemunho emotivo acerca do horror que viveu no meio dos fogos na Grécia, que fizeram mais de 80 vítimas mortais.

"Quantas almas perdidas… Como é que as pessoas podem estar bem se perderam familiares, amigos, vizinhos e esperança?", pergunta Roukoudis, que escreveu o post enquanto voltava para a família num autocarro, após o martírio que passou em Mati, Grécia.

O bombeiro disse que nada voltará a ser o mesmo: "Eu vou voltar a ver a minha filha e mulher outra vez. Eu vou abraçá-las como nunca." E acrescentou: "Tu não explicas isto com palavras ou com imagens. Eu não sei como descrever tudo e não sei se é preciso fazê-lo".

A tragédia foi tão marcante que Roukoudis não acredita tê-la vivido, contando também o papel essencial dos voluntários. "Várias pessoas perguntaram-nos se queríamos água ou comida, se precisávamos de alguma coisa. Espectacular, pessoas normais, sem nome, que ajudavam e davam esperança. Uma beleza no meio do horror e da escuridão", detalhou, no post divulgado pelo jornal grego Ta Nea.

Em relação ao heroísmo dos actos dos bombeiros, Roukoudis nega qualquer estatuto: "Nenhum bombeiro se vê como um herói, nem quer ser um herói… Ele quer ajudar a salvar pessoas, fazer o seu trabalho e voltar a casa. E se os bombeiros são heróis, os super-heróis são os voluntários, os cidadãos que deram presentes, as suas casas, as suas roupas, o seu dinheiro para ajudarem… Médicos, enfermeiros, polícias… Companheiros maravilhosos e sobre-humanos".