Filipe Pathé Duarte considera que novo conflito armado não é provável e que a cimeira do G-20, do final desta semana, criou "cenário diplomático" para provocação da Ucrânia à Rússia.

A cimeira do G-20, que reúne os líderes dos países mais industrializados do mundo, a 30 de Novembro e 1 de Dezembro, em Buenos Aires, na Argentina, criou o "cenário diplomático conveniente" para a Ucrânia lembrar a comunidade internacional que o conflito no leste do país está "semi-congelado" e a anexação da Crimeia estrangula a economia do país. O encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o chefe de estado norte-americano, Donald Trump, terá levado Kiev a "provocar" Moscovo e colocar a situação do país na agenda da reunião.



A Rússia admitiu ter aberto fogo na tarde de domingo contra os navios ucranianos que, na sua versão, estariam estacionados nas suas águas territoriais, perto de Crimeia, para forçá-los a parar. As autoridades de Moscovo apreenderam três navios ucranianos. A Ucrânia afirma que o ataque ocorreu em águas neutras, depois de Moscovo decidir fechar o Estreito de Kerch, para impedir o acesso de navios ucranianos no Mar de Azov. Este foi o primeiro conflito aberto desde a anexação da península da Crimeia por parte da Rússia, em 2014, e da guerra entre tropas governamentais e separatistas pró-Moscovo na zona leste da Ucrânia.



"Este episódio foi claramente uma chamada de atenção internacional, particularmente aos EUA, à Europa e à NATO, que a situação está num impasse que acaba por levar a um conhecimento tácito da Rússia na região. Não podemos esquecer que, a 30 de Novembro e 1 de Dezembro, vai haver a cimeira do G-20, onde Putin se vai encontrar com Trump. Este é um cenário diplomático conveniente a que se faça esta chamada de atenção", defendeu o professor universitário especializado em questões de segurança internacional Filipe Pathé Duarte em declarações à SÁBADO, para quem a relação entre os dois líderes não sairá "minada" com este episódio que levou alguns países europeus a pressionarem Moscovo. "O conflito está semi-congelado e entrou numa espécie de um impasse. E perante esse impasse, o que fica tácito é uma espécie de anuência quer por parte da Europa, quer por parte de outros países aliados da Ucrânia, que a Rússia tem efectivamente legitimidade de ocupação daquela região", reforçou.



E que efeito poderá ter esta provocação de Kiev na gestão do conflito? "Eventualmente, pode resultar em apoio em equipamento militar ou no aumento das incursões da NATO no mar Negro, que tem um efeito dissuasor para os russos", acrescentou o especialista, considerando que as reacções da Aliança "nos últimos tempos, têm pecado sempre por tardias e a falta de capacidade preventiva permite a Moscovo galgar terreno", considerou o especialista.



Ainda assim, uma reacção bélica por parte de Kiev parece fora de hipótese, até pela desproporcionalidade de meios militares de cada lado. "Ao mesmo tempo", defendeu", "este momento lembra-nos que basta um episódio para reacender as coisas outra vez". "A Ucrânia não tem a mesma capacidade bélica que a Rússia e saberá que, à partida, qualquer movimentação será completamente aniquilada. Neste momento, Kiev tem 66 meios marítimos disponíveis militarmente. Há cerca de 3 mil navios russos no mar de Sebastopol e 44 foram deslocados para o mar de Azov", recordou Pathé Duarte.



Em reacção ao movimento de domingo, o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, assinou um decreto em que declara o estado de excepção em todo o país e que estará em vigor até dia 25 de Dezembro. O especialista considera que, além da chamada de atenção, o episódio de domingo também pode ser usado como arma política do presidente ucraniano. "É necessário ter em conta o momento doméstico. O presidente Poroshenko está a perder poder, principalmente pelas dificuldades económicas, e tem intenções de voto de 10%. Haverá eleições no próximo ano, no primeiro trimestre, e ao vitaminizar-se despertar sentimentos nacionalistas. Além disso, o decreto da lei marcial pode vir a suspender as eleições", rematou.