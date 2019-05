A Huawei já por várias vezes negou utilizar os seus equipamentos, em particular de tecnologia de comunicações 5G, para aceder a informação confidencial de outros países e recusa a ideia de que colabora com o Governo chinês."Isso, simplesmente, não é verdade. Dizerem que não colaboram com o Governo chinês é uma declaração falsa", disse hoje o chefe da diplomacia dos EUA, numa entrevista à estação noticiosa televisiva CNBC."O CEO da Huawei não está a dizer a verdade aos americanos e ao resto do mundo", afirmou Mike Pompeo, referindo-se a declarações do fundador da Huawei, Ren Zhengfei, que tem insistido na ausência de qualquer relação entre a empresa e o governo chinês, apesar de ele ter sido engenheiro do exército da China Os Estados Unidos e a China estão envolvidos num impasse negocial à volta de uma guerra comercial que dura há mais de um ano e que tem provocado a imposição de tarifas aduaneiras a milhares de milhões de importações de produtos entre os dois países.