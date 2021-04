Polícia dos EUA mata jovem negro e os protestos voltaram às ruas

Os EUA voltam a estar a ferro e fogo por causa da morte de mais um negro às mãos de polícia. O episódio aconteceu a 16 km do local onde George Floyd foi morto em maio do ano passado e onde decorre o julgamento do agente acusado da sua morte. A população de Brooklyn Center, um subúrbio de Minneapolis, saiu à rua em protesto e acabou por ser decretado o recolher obrigatório.







No domingo, um jovem negro foi baleado peloa polícia, acabando por morrer, depois de ter sido mandado parar, alegadamente por uma violação de trânsito, refere a agência Reuters. O homem morto foi identificado por familiares como sendo Daunte Wright de 20 anos. O governador do Minnesota, Tim Walz disse estar a acompanhar a situação, enquanto "o nosso estado lamenta a morte de homem negro às mãos da polícia".No domingo à noite, cerca de 200 manifestantes juntaram-se em frente à esquadra da polícia de Brooklyn Center e atirou projéteis, incluindo pedras. O grupo acabou por ser dispersado, mais tarde. Um outro grupo protestou num centro comercial e vandalizou algumas das lojas. Por causa destes protestos, foi imposto recolher obrigatório até às 6h da manhã locais (11h em Lisboa).A mãe do jovem morto, Katie Wright disse aos jornalistas ter recebido um telefonema do filho, no domingo à tarde a dizer que tinha sido mandado parar pela polícia por ter aromatizadores no espelho retrovisor, o que é proibido no Minnesota. Contou que ouvia os polícias a dizer ao filho para sair do carro."Ouvi lutas, e ouvi os agentes a dizer 'Daute, não corras'", contou em lágrimas. Depois disto a chamada terminou. Quando ela voltou a ligar foi a namorada que atendeu e que lhe disse que o filho estava morto no lugar do condutor.Em comunicado, a polícia de Brooklyn Center explicou que um homem foi mandado parar por uma violação de trânsito pouco antes das 14h e descobriu que ele tinha um mandado de prisão pendente. Quando a polícia o tentou prender, ele terá voltado para o carro. E foi aí que um agente terá disparado sobre ele. O agente que disparou não é identificado no comunicado.Daute Wright terá ainda conduzido alguns quarteirões antes de embater contra outro carro e morrer no local. A polícia indicou ainda que os dois agentes tinha as suas câmaras corporais ligadas durante o incidente e o Gabinete de Detenção Criminal está a investigar o tiroteio.Este episódio acontece ao mesmo tempo em que decorre o julgamento do ex-polícia Derek Chauvin, acusado de brutalidade policial na morte de George Floyd, no ano passado.