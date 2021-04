Tiroteio perto de hospital em Paris causa um morto e um ferido

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência de um tiroteio perto de um centro de vacinação contra a covid-19 em Paris, França.

O tiroteio ocorreu junto ao hospital Henry Dunant, no 16.º bairro de Paris, por volta das 13h40 locais (12h40 em Lisboa).



As motivações na origem do ataque não são ainda conhecidas e as autoridades estão em busca do suspeito que terá fugido de mota do local.



A vítima mortal é um homem, que não resistiu aos ferimentos. A pessoa ferida é uma mulher, que está a receber tratamento nos cuidados intensivos do hospital.