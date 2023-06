Nottingham: Suspeito tem nacionalidade portuguesa, o que mais se sabe?

O suspeito de ter assassinado três pessoas em Nottingham, na passada terça-feira, é originário da Guiné-Bissau e tem nacionalidade portuguesa.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Atacante Português Nottingham Suspeito

João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, garantiu estar em contacto com as autoridades britânicas uma vez que "esta manhã" foi tornado público que o "suspeito tem nacionalidade portuguesa".Valdo Amissão Mendes Calocane, foi detido por assassinar Barnaby Webber e Grace O´Malley-Kumar, de 19 anos, e Ian Coates, de 65 anos.O alegado agressor tem 31 anos, fala português, reside no Reino Unido desde 2007 e é licenciado em engenharia mecânica pela Universidade de Nottingham, Inglaterra, desde o ano passado. Não está claro o que fazia desde que acabou os estudos.O pai de Valdo Calocane terá saído da Guiné para trabalhar na ilha da Madeira e trouxe a sua família consigo. Em 2006 conseguiram que lhes fosse reconhecida a nacionalidade portuguesa o que, segundo a impressa britânica, terá facilitado a sua mudança para o Reino Unido no ano seguinte.A família acabou por se fixar em Haverfordwest, no País de Gales, e a mãe de Valdo, enfermeira, começou a trabalhar no Hospital Withyshaw. O irmão mais novo de estudou ciência da computação na Universidade de Cambridge e Valdo tem ainda mais uma irmã mais nova, que ainda se encontra em idade escolar.Os vizinhos descreveram a família como cristãos respeitosos e extremamente trabalhadores, há impressa local uma vizinha referiu até: "Ele [Valdo] era muito inteligente, todos os três filhos são. Eles são uma boa família e são vizinhos adoráveis há anos. As crianças eram todas muito educadas".As autoridades britânicas acreditam que Valdo Calocane vivia numa propriedade perto do local do ataque, mas que foi despejado por uma operação policial, há poucos meses. Um vizinho terá feito queixa devido ao cheiro forte a cannabis que se sentia vindo da casa e o proprietário acabou por decidir colocar o imóvel alugado a Valdo à venda.Após esta mudança não se sabe ao certo para onde o alegado agressor se mudou, mas acredita-se que possa ter recorrido a casa de amigos.Valdo Calocane não apresenta antecedentes criminais mas já era conhecido pela polícia e lutava contra problemas de saúde mental nos últimos meses. Um ex colega de casa, com quem partilhou um apartamento em 2020, referiu ao Daily Mail : "Ele parecia um rapaz normal, não o conhecia muito bem, mas ele não tomava drogas nem bebia muito. O que ele me disse foi que tinha problemas de saúde mental, ouvia e via coisas que não existiam".O suspeito vai permanecer sob custódia enquanto a investigação se desenrola.