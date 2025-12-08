Polícia brasileira identificou um dos suspeitos do roubo de obras de Matisse e Portinari

Os dois assaltantes armados entraram na biblioteca, dominaram um segurança e dois visitantes que se encontravam na exposição no momento, tendo roubado oito gravuras do pintor francês Henri Matisse e cinco do brasileiro Candido Portinari, e fugiram pela entrada principal.

A polícia brasileira anunciou esta segunda-feira ter identificado um dos alegados autores do roubo de 13 obras de arte de Henri Matisse e Candido Portinari, ocorrido no domingo, na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em São Paulo.



Foram roubados 13 quadros na Biblioteca Mário de Andrade Frame/Metropoles

As autoridades localizaram e apreenderam ainda a viatura utilizada na fuga após o roubo, na qual participaram dois homens, um dos quais permanece por identificar, segundo um comunicado da Polícia Civil de São Paulo.

Leia Também Dois homens armados roubam oito gravuras de Henri Matisse em São Paulo

Os dois assaltantes armados entraram na biblioteca, dominaram um segurança e dois visitantes que se encontravam na exposição no momento, tendo roubado oito gravuras do pintor francês Henri Matisse e cinco do brasileiro Candido Portinari, e fugiram pela entrada principal.

A fuga dos ladrões ficou registada pelas câmaras do sistema de segurança urbana da cidade, o que permitiu localizar o veículo.

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa assegurou, num comunicado citado por vários meios, que “o local dispõe de equipa de vigilância e sistema de câmaras de segurança”, estando “todo o material que possa servir à investigação” a ser passado às autoridades policiais.

As autoridades não divulgaram detalhes sobre as obras de Matisse (1869-1954) e Portinari (1903-1962) que foram roubadas.

As gravuras de Henri Matisse e Candido Portinari integravam a exposição “Do livro ao museu: MAM [Museu de Arte Moderna] São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade”, inaugurada em 04 de outubro e que estava patente até domingo.

De acordo com informação disponível no sítio na Internet do MAM de São Paulo, a mostra integrava maioritariamente obras das décadas de 1949 e 1950, “período de sedimentação da arte moderna e de espaços a esta dedicados”, além de “uma seleção criteriosa de livros adquiridos a fim de representar a produção moderna na coleção da Biblioteca Mário de Andrade nesse período”.

A exposição incluía “obras raras e importantes, como ‘Jazz’, de Henri Matisse, ou ‘Cirque’, de Fernand Léger, exemplares de grande relevância que colocaram artistas e investigadores brasileiros em contacto com a produção modernista europeia”.

“Jazz” é apresentada no catálogo da exposição como “uma obra expoente” da produção artística tardia do artista francês.

“Matisse iniciou o livro em 1943, quando já tinha a mobilidade reduzida após procedimentos médicos, o que o levou a ‘pintar com a tesoura’”, lê-se no catálogo, disponível ‘online’.

De Candido Portinari, integravam a exposição ilustrações criadas para uma edição de luxo de “Memórias póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, e para uma edição especial de “Menino de engenho”, de José Lins do Rego.

Leia Também Dois homens armados roubam oito gravuras de Henri Matisse em São Paulo