Morreu a idosa de 95 anos que foi eletrocutada pela polícia

Tudo aconteceu na passada semana quando, perto das quatro da madrugada, a polícia de New South Wales foi chamada ao lar de NSW Snowy Mountains, na cidade de Cooma.A idosa, diagnosticada com demência, encontrava-se a circular pela instituição com uma faca de cortar carne na mão . Por ter problemas de mobilidade, deslocava-se com um andarilho e de forma "bastante lenta".Ainda assim, quando as autoridades chegaram, um dos polícias decidiu atirar com um taser sobre a mulher. A idosa de 95 anos acabou por ser encaminhada para o hospital com ferimentos graves.O caso chocou o país, tendo as autoridades aberto uma investigação e pedido para ter acesso às câmaras usadas pelos agentes naquela noite.O polícia em causa tem 33 anos, ficou suspenso de funções e está acusado de pelo menos três crimes de agressão.A família de Clare Nowland diz que a idosa morreu "rodeada de familiares e entes queridos" e tem sido descrita como uma pessoa "muito respeitada, amada e generosa".