Sarah é transgénero e combate na Ucrânia. É um alvo a abater

Sarah Ashton-Cirillo tem 45 anos e é soldado do 209º Batalhão da 113ª Brigada do exército ucraniano, sediado em Kharkiv. Mulher transgénero, começou como jornalista, depois voluntária, e finalmente alistou-se para lutar pela Ucrânia. Passou este mês pelos Estados Unidos para assistir à cerimónia de fim de liceu do filho e contou a sua história em várias entrevistas aos media norte-americanos. Também foi destacada pelo governo ucraniano para servir de ligação entre os dois países.